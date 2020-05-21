السيسي: مصر مستعدة للتعامل مع كورونا بالتوازي مع الأمراض الأخرى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة لن تهتم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" دون باقي الأمراض الأخرى، سواء مزمنة أو غيرها.

وأضاف الرئيس، خلال افتتاحه مشروع "بشائر الخير 3" في محافظة الإسكندرية: "مش هنوقف الدنيا خالص بالنسبة للأمراض التانية، إحنا مش مستعدين للتعامل مع كورونا فقط، لأ، إحنا مستعدين نتعامل مع كورونا وباقي الأمراض، مصر بتتعامل مع باقي الأمراض وباقي الأزمات الصحية بالتوازي والتوازن مع أزمة كورونا".

وطمأن الرئيس، المصريين، بأنّ معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر "تطور طبيعي"، متابعا: "ممكن بيقى أكتر ممكن يبقى أقل، وده يعتمد على جدارة المصريين وجدارة تصرفاتنا، وليس فقط جدارة الأطقم الطبية أو كفاءة النظام الصحي في مصر".

وتابع الرئيس السيسي: "المواطنين اللي مثلا موجودين في الريف والحضر، لو انتبنها ومخدناش الموضوع باطمئنان وخلينا بالنا من نفسنا، ونستمع للكلام اللي بيتقال والإرشادات ازاي نحمي نفسنا وجيراننا وحبايبنا وأهلنا من كورونا، معدلات الإصابة هنتخفض".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.