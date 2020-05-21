الإسكان: يوجد فجوة في النطاق الحضاري بين القاهرة والإسكندرية

قال الدكتور عصام الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنّ المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052، أوضح أنّ الإسكندرية هي بوابة مصر السياحية والثقافية، ومركز مال وأعمال على المستوى القومي، لافتا إلى أنّ مصر بها 2 من النطاقات الحضارية الكبرى التي بها أعداد سكان كبيرة وبها أنشطة اقتصادية ضخمة ومتنوعة.

وأضاف الجزار، خلال كلمته في افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" بحضور الرئيس السيسي، أنّ النطاق الحضاري الكبير الأول في مصر يتواجد في إقليم القاهرة، وبه 20 مليون نسمة و5 ملايين فرصة عمل، والثاني في الإسكندرية، لكن هناك فجوة كبيرة في الحجم والوظائف بين الإقليمين، إذ يتكون إقليم الإسكندرية من 5 ملايين نسمة ومليون ونصف فرصة عمل وهدا عدد قليل وتفاوت حجمي ووظيفي كبير.

وأوضح أنّ مصر قادرة على إنشاء منطقة ثالثة للتنمية تقع على نطاق محور قناة السويس، والذي من شأنه أن يسد الفجوة بين النطاق الحضري الأول والثاني، ويمتد مستقبلا للنطاق الحضري الرابع في الساحل الشمالي وظهيره الصحراوي في اتجاه مطروح".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.