وزير الداخلية يهنئ الرئيس وقيادات الدولة بعيد الفطر: حفظكم الله لمصر

بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في نص البرقية: بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني مقرونة بأصدق الأماني. سيادة الرئيس ونحن نستقبل عيد الفطر المبارك بنفوس صُقلت بنفحات شهر القرآن.. وعُطرت بقيم الإيمان والتضحية والعطاء.. فإننا في هيئة الشرطة نعاهد سيادتكم على مواصلة الولاء والفداء.. جنوداً لنصرة الحق وتأمين مسيرة الوطن والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم.. لا نخشى الردى متسلحين بالإخلاص في العمل.. يقيناً في جزاء المولى عز وجل للمُجدين والمُخلصين مبتهلين إليه تعالى أن يجعله عيد أمن وخير على الشعب المصري العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية. حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم.. وسدد على طريق الحق والعدل خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير.. وكـل عـام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لـ علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، جاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسـبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات. تأتي هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعاً على العمل والبذل بقلوب مطمئنة وعزائم قوية ويقين في جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد واجتهد وإننا إذ نبتهل إليه جل وعلا أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية.. لنرجو المزيد من التوفيق والسداد لمؤسستنا التشريعية العريقة في قادم الأيام ومستقبل التحديات.. وكـل عـام وانتم بخــير".

توفيق يهنئ مدبولي بعيد الفطر: سجلتم أرفع نماذج الأداء والعطاء

كما بعث "توفيق"، برقية تهنئة لـ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جاء بها: "بمشاعر تفيض بالإعزاز والتقدير يُسعدني وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات. وها نحن نستقبل هذه المناسبة المباركة وسط أحداث ومتغيرات رسخت في مواجهتها أداء مؤسسات الدولة المصرية أرفع نماذج الأداء والعطاء.. في سبيل رفعة الوطن وصون مكتسباته وحماية المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.. فإننا نبتهل إلى المولى جلت قدرته أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية. حـفظ الله مصر واحة للخير والأمان.. وســدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير.. وكل عام وسيادتكم بخير".

توفيق مهنئا الطيب بالعيد: حفظ الله الأزهر منبراً للوسطية السمحة

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، جاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيـب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نُعرب لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف عن خالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بأن يحفظ الله تعالى أزهرنا الشريف منبراً للوسطية السمحة والفكر المستنير ومنارةً للعلم تهدى سبيل القاصدين في شتى أنحاء المعمورة، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على مصر والأمة الإسلامية والعربية.. وكـل عــام وفضيلتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وزير الداخليه لـ الفريق زكي: عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيـب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، ونحن في ظلال احتفالنا بتوفيق الرحمن بانقضاء شهر القرآن والطاعات لنتوجه إليه بالدعاء أن يجعله عيد خير وبركة ونماء.. لتواصل مسيرة الشعب المصرى العظيم التقدم نحو التنمية والإزدهار. عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن.. وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها.. وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء.. وكـل عــام وسيادتكم بخــير.

وزير الداخلية لرئيس أركان حرب القوات المسلحة: جيشنا درع الوطن الحامي

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لي وهيئة الشـرطة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نُعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضبـاط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلي القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامي وسيفه الحاسم وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.. وكل عام وأنتم بخير".

توفيق يهنئ جمعة بعيد الفطر: بارك الله جهودكم المستنيرة في بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة

وبعث "توفيق" برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جاء بها: "يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول أن يُبارك جهودكم المستنيرة في بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التي لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً، وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.. وكـل عـام وفضيلتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، جاء بها: "يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول أن يُبارك جهودكم المستنيرة في بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.. وكل عام وفضيلتكم بخـير".

كما بعث "توفيق"، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية، جاء بها: "يسعدني أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بأصدق التهانى وخالص التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. إننا إذ نستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك لنستلهم منه معاني وقيم الإثابة وحسن الجزاء لتكون لنا دافعاً على مواصلة البذل والعطاء لرفعة وطننا في مرحلة دقيقة من تاريخه.. نستهدف فيها التنمية والبناء متسلحين بالإخلاص والعمل.. مبتهلين إليه سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.. وكل عام وأنتم جميعاً بخير".