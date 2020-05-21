السيسي يوجه المحافظين بإزالة المخالفات: الدنيا متسابة اعرفوا أنتوا مين

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، المحافظين بإزالة المخالفات وعدم السماح بها، وذلك خلال حديثه عن أعمال تطوير ترعة المحمودية بالإسكندرية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 3" في محافظة الإسكندرية: "خلي بالكم واعرفوا انتو مين، أنت محافظ الإسكندرية والقاهرة، متسيبش الدنيا وتحس كدة كأن مفيش حد، الدنيا متسابة، وأنا كنت قائد المنطقة الشمالية بالإسكندرية كنت بحلم بالكلام ده".

الرئيس للمحافظين: احلموا لنفسكم.. ومتقبلوش إنكم تأذوا نفسكم وبلدكم

وتابع السيسي: "جيت غيط العنب وقلت لو في إيدي أقدر أعمل للناس اللي هنا دي حاجة هعملهم ده، ولما هتشوفوا العرض الموجود، إحنا مش عاملين مساكن شعبية، عندنا حلم كبير أوي، وانت كمحافظ ومواطنين، احلموا لنفسكم ومتقبلوش إنكم تأذوا نفسكم وبلدكم".

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددًا كبيرًا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.

وكانت "بشاير الخير 2" لتطوير العشوائيات، بمنطقة غيط العنب، غرب المدينة، تضم 1869 وحدة سكنية جديدة، كاملة التأثيث والمفروشات، كما تتضمن عدداً من المحال والمراكز التجارية، لتوفير فرص عمل للشباب من سكان المنطقة.

أما المرحلة الأولى "بشاير الخير 1" كانت أول طفرة تنموية في العشوائيات، وتكونت من 17 بلوك سكني بعدد 34 عمارة سكنية بإجمالي 1632 وحدة سكنية، وكانت أول منطقة عشوائية يتمّ تطويرها بالإسكندرية، وتمّ تسليم الوحدات السكنية كاملة التجهيزات والمرافق والفرش والأثاث والأجهزة الكهربائية، كما تمّ إنشاء وحدة خدمية بها تتضمن مسجد يتسع لـ800 مصلى ومستشفى سعة 175 سريرًا ومركز تدريب مهني ومبنى سوق تجاري، إضافة إلى مركز لذوي الاحتياجات الخاصة وجمعية استهلاكية وفرن آلي ومركز رياض أطفال.