محافظ جنوب سيناء يشدد على غلق الشواطئ العامة ومنع التجمعات في الساحات

عقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماعًا مع القيادات الأمنية بالمحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للتأكيد علي تنفيذ التوجيهات الخاصة بفترة عيد الفطر المبارك، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد داخل المحافظة، وطرق الحد من انتقال الفيروس عن طريق الزائرين القادمين أثناء العيد .

وأكد المحافظ على تشديد التفتيش بالأكمنة وخاصة كمائن عيون موسى، ورأس محمد، وكافة نقاط دخول المحافظة، وعدم مرور الزوار من خارج المحافظة إلا بعد توافر الشروط التي أعلنت عنها المحافظة والفنادق، والتي جرى التصديق عليها، وارتداء جميع القادمين للكمامات وفرض الغرامات المالية المقررة على المخالفين، مع التأكيد على إجراء الفحص الحراري لجميع القادمين عند الأكمنة .

وطالب المحافظ بالمتابعة المستمرة، للفنادق المسموح لها بالعمل والتأكد من أن نسبة الإشغال بها لا تزيد عن 25 %، ومراعاة الفواصل داخل مطاعم الفنادق، وكذا بين الأفراد وبعضهم البعض بألا يقل عن 2 متر.

وطالب المحافظ، باستمرار غلق الشواطئ العامة، ومنع الرحلات الجماعية، ومنع كافة التجمعات بساحات، وأماكن الترفيه، والأسواق، خلال فترة إجازة عيد الفطر، علي أن يجرى العودة لإجراءات الحظر التي جرى اتباعها قبل شهر رمضان المبارك، بداية من صباح السبت الموافق 30 مايو الجاري.