رفع درجة الاستعداد القصوى في المنافذ البرية بشمال سيناء لمواجهة كورونا

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن المحافظة تواصل رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنافذ البرية والبحرية وتوافر الواقيات الشخصية والمطهرات وأجهزة الكشف الحراري عن بعد على مداخل المحافظة الخمس شرق وغرب ووسط سيناء.

وأضاف المحافظ، في البيان أنه تم تكليف المراقبين الصحيين بالكشف على القادمين فى مداخل المحافظة وتسجيل عناوينهم لمتابعة حالاتهم، علاوة على توافر الواقيات الشخصية والمطهرات وأدوات الوقاية لأطقم الإسعاف، ووجود خطة لرش وتطهير جميع المنشآت الحكومية والمدارس ومراكز الشباب والجامعات والمؤسسات الشرطية ومواقع القوات المسلحة وغيرها.

وأوضح المحافظ، أنه يتم تطهير المنشآت مرتين يوميا مع الاهتمام بالنظافة العامة، واستمرار عمل غرفة عمليات المحافظة مع غرف الطوارىء بالصحة ومجالس المدن على مدار اليوم واتصالها بغرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأشار إلى وجود مستشفى إحالة ببئر العبد، إلى جانب 3 أقسام عزل بمستشفيات العريش العام والشيخ زويد المركزى ونخل المركزي، بإجمالى عدد 126 سريرا، و73 سريرا للعناية المركزة، علاوة على أجهزة التنفس الصناعى بالعريش وبئر العبد ونخل.