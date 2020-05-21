وزير النقل يعلن تنفيذ شبكة مترو وقطار كهربائي ومونوريل بـ407 مليارات جنيه

قال وزير النقل، إنه جرى تنفيذ شبكة مترو أنفاق وقطار كهربائي ومونوريل بإجمالي أطوال 604 كم وبتكلفة مالية قدرها 407 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 5 أنفاق أسفل قناة السويس بإجمالي أطوال 24 كم وبتكلفة إجمالية تبلغ 30 مليار جنيه، مشيرا إلى أن ذلك كان له أكبر الأثر في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المختلفة في مناطق صحراوية نائية.

وأضاف خلال مراسم افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع "بشاير الخير 3" في محافظة الإسكندرية: "أدى هذا إلى أن قفزت مصر في التصنيف العالمي لجودة الطرق 90 مركزا دفعة واحدة، من المركز 118 إلى المركز 28 عالميًا".

ويتكون مشروع بشاير الخير 3، من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد، بينها مسجدين 800 متر و4 صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.