كامل الوزير: نفذنا 600 كوبري ونفق بـ85 مليار جنيه

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنّه في إطار النهضة الشاملة التي تنفذ على أراضي مصر في المجالات كافة، خاصة مجال المشروعات القومية للطرق والكباري والأنفاق، وأهمها المشروع القومي للطرق بإجمالي 7000 كم بتكلفة 75 مليار جنيه، ليصل إجمالي شبكة الطرق الرئيسية إلى 30 ألف كم.

وأضاف الوزير، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع بشائر الخير 3 في الإسكندرية: "صيانة وتطوير شبكة الطرق الرئيسية بين المحافظات والي يعتمد لها 10 مليارات جنيه سنويًا، وشبكة الطرق المحلية داخل المحافظات والتي يعتمد لها 3 مليارات جنيه سنويًا، إضافة إلى اعتماد خاص هذا العام 10 مليارات جنيه".

وأردف، أنّه جرى تنفيذ 600 كوبري ونفق بـ85 مليار جنيه، و325 كوبري ونفق جار تنفيذها حاليًا على الطرق الرئيسية، ومحاور النيل، ومزلقانات السكة الحديد.