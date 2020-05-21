صفقة أجهزة تنفس صناعي تطيح بوزير الصحة البوليفي

ألقت السلطات البوليفية، أمس، القبض على وزير الصحة مارسيلو نافاس، بعد إقالته من منصبه، لمحاكمته عن اتهامات بالفساد تتعلق بعملية شراء مزعومة لأجهزة تنفس صناعي لمكافحة كوفيد- 19 بأسعار مرتفعة.

ونقلت وكالة الأنباء البوليفية "ايه بي آي" ووسائل إعلام محلية عن المتحدثة باسم الحكومة إيزابيل فرنانديز، قولها إن نافاس تم عزله من منصبه لمنعه من التدخل فى تحقيق بشأن شراء 170 جهاز تنفس صناعي إسباني.وحل إيدي روكا نائب نافاس محله.

وقال رئيس الشرطة إيفان روخاس، إنه جرى اعتقال نافاس إلى جانب شخصين آخرين، مشيراً إلى أن المحققين سيفتشون مكتبه.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، كانت أسعار أجهزة التنفس الصناعي مبالغ فيها إلى حد كبير وغير مناسبة لوحدات العناية المركزة.