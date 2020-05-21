السيسي لمدبولي: معقول أجهزة الدولة تقاضي بعضها؟

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أرض هيئة سلامة الملاحة البحرية المعتدى عليها في الإسكندرية، وأُقيم عليها عمارة سكينة ضخمة، قائلًا: "الأرض دي اتخذت وكان فيه خلاف بين وزارة النقل والمحافظة مع بعض، ودخلوا في قضايا أمام المحكمة على أرض اتاخدت منهم أصلا، وهما داخلين في المحاكم".

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه مشروع "بشائر الخير 3" بالإسكندرية: "طب بعد ما المحكمة هتحكم لحد فيكم، ما هي كده كده الأرض اتاخدت وطلع عليها ترخيص، المواطن اللي أخذ الأرض دي كان واخدها حق انتفاع من الدولة، وبعدين فضل يدفع لحد 2009، وبعد كده عمل ورق وبقت أرضه".

وتابع: "حتى لو عملنا إصلاح للموقف مش هنيجي على حق المواطنين، عاوز أقول للمحافظة وأقول لكل المحافظات وأجهزة الدولة، معقول أجهزة الدولة تقاضي بعضها، مش بنتكلم على دلوقتي أنا بكلم على تاريخ، وبوجه سؤالي ده للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.