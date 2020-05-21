السيسي يستنكر مخالفات البناء: بنقول ابنوا دورين والناس بتطلع بـ10

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن استيائه الشديد بسبب انتشار مخالفات البناء، خلال الحديث عن تطوير ترعة المحمودية.

وقال السيسي خلال افتتاح مشروع بشائر الخير 3 في الإسكندرية: "طالما الأمور مش قادر أسيطر عليها وأقول للمواطن ابني دورين يطلعهم 10، وأقولهم متبنيش يروح حاطط ايده على الأرض ويبني، عمرنا ما هنقدر نعمل مع بعض دولة عظيمة غير بتعاوننا وتفاهمنا، والرزق كتير، مش بالتجاوز".

وأردف: "وزير الإسكان شغال في 20 مدينة، وكل مدينة عاوزين نعمل فيها حاجة كده، وهنفضل شغالين زيادة الفترة الجاية بس من غير ما نتجاوز في موضوع كورونا".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.