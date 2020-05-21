السيسي: محور المحمودية بيجهز إسكندرية للمشروعات الجديدة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ محور المحمودية أصبح واضحا للرأي العام وللمواطنين في الإسكندرية، أنّ الهدف منه لم يكن سوى تجهيز المحافظة للمشروعات التي تتم بها الآن، "الطريق اللي هييجي من الغرب لأبو قير بيتعمل عشان مكانش فيه حركة للإسكندرية من ناحية الغرب، بس إحنا خلينا طريق من الصحراوي للمحمودية لغاية ما يصل للمعمورة".

وأضاف السيسي، خلال احتفالية افتتاح "بشائر الخير 3" بمحافظة الإسكندرية: "ده كله بنعمله عشان يبقى فيه محاور مناسبة للمرور، والمُخطط لما ييجي يحط تخطيطه للمنشآت يبقى عامل حسابه على سعة الكيان الجديد، ولازم يكون مقبول ومستوعب وده هيتحرك فيه بسهولة".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.