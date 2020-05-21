صور.. يسرا تنتهي من تصوير مشاهدها في "خيانة عهد"

نشر السيناريست أمين جمال مؤلف مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، صورة لليوم الأخير من تصوير العمل، جمعت كل من أمين جمال ويسرا والمخرج سامح عبد العزيز.

وكانت حلا شيحة، انتهت منذ أكثر من يوم من تصوير مشاهدها في المسلسل، معبرة عن افتقادها لفريق العمل.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.