عهد تنتقم من شقيقيها ضمن أحداث الحلقة 27 من "خيانة عهد"

بدأت أحداث الحلقة 27 من مسلسل خيانة عهد، بظهور دكتور مصطفى وهو يحاول مواساة سارة "هنادي مهنا"، وإخراجها من حالة الحزن التي تعيش فيها بعد وفاة والدتها، وبعد ذلك ظهرت عهد "يسرا"، وهي تتحدث معه عن مدى حبها وتقديرها له، وأكدت له إنها تريده بجانب سارة دائمًا.

وتضمنت الحلقة، خطة عهد في إدخال فرح "حلا شيحة" الحبس، بسبب تجارة المخدرات، وفي الوقت ذاته، أثبتت أيضًا أن مروان "خالد سرحان"، قتل زوجته نادية "عبير صبري" عن عمد، من خلال إرسال الفيديو إلى النيابة.

وتضمنت الحلقة، تسجيل شيرين "جومانا مراد" لعهد، وهي تتحدث انتقامها من فرح.

وانتهت الحلقة، بظهور عهد وهي تتحدث مع المحامي، الذي يعمل في مكتب مروان، وطلبت منه أن يجعل الحكم على فرح من 15، إلى 25 عامًا.

مسلسل خيانة عهد بطولة يسرا، حلا شيحه، عبير صبري، بيومي فؤاد، وهو من تأليف أحمد عادل، ومن إخراج سامح عبد العزيز.