المدينة الجامعية بأسيوط تستعد لاستقبال 1000 مصري عائد من الخارج

أنهت جامعة أسيوط استعداداتها لاستقبال 1000 مصري من العائدين من الخارج، وجهزت عدد من مباني مدنها الجامعية لتكون مقرات إقامة كريمة لهم خلال فترة الحجر الصحي، في إطار حرص الجامعة على المشاركة في المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتيسير عودة المصريين من الخارج .

من جانبه، تفقد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، مباني المدن الجامعية المخصصة لاستقبال المصريين العائدين من الخارج وذلك بحضور عرفة أبو العلا مدير عام قطاع المدن الجامعية، والدكتور محمد بدر مدير قطاع المدن الجامعية طلاب.

وأكد رئيس الجامعة على تسخير كافة إمكانيات الجامعة العلمية والبشرية وما تملكه من بنية تحتية لدعم جهود الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته المختلفة.

وقال "الجمال" إن عدد من الرحلات الجوية تقل أهلنا وذوينا من المصريين العائدين من بعض الدول العربية الشقيقة والمقرر وصولهم إلى مطار أسيوط الدولي مطلع الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه سوف يكون فى انتظارهم عدد من أتوبيسات الجامعة لتقلهم إلى مقر إقامتهم بالمدينة الجامعية، لافتا إلى التنسيق مع الجهات الخاصة بمحافظة أسيوط للتأكد من توفير كافة سبل الدعم والرعاية خلال فترة الحجر الطبي من رعاية صحية ووجبات غذائية.

وأشار رئيس الجامعة إلى الانتهاء من تجهيز وفرش 4 مباني كاملة بطاقة استيعابية تبلغ 825 وتوفير ما يلزمها من مراتب جديدة وفرش جديد للأسرة ومرواح فى كل غرفة ومد شبكة "واى فاي" للمباني، إلى جانب أجهزة ثلاجات وبوتاجازات داخل كل دور فى حال الحاجة إليهم، كما تم الانتهاء من إجراء عمليات رفع لكفاءة البنية التحتية وأعمال الصيانة والإحلال للمباني المستهدفة ودورات المياه بها، منوها إلى أنه جارى الانتهاء أيضاً من تجهيز المبنى الخامس بطاقة استيعابية 175 فرداً خلال الفترة الوجيزة القادمة لاكتمال الطاقة الاستيعابية المقرر بمباني المدينة والتي تبلع استيعاب 1000 مصرياً من العائدين بالخارج.