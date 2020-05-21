السيسي: من آمن العقاب أساء الأدب.. اللي يغلط يتقبض عليه

"من آمن العقاب أساء الأدب".. هذا مُلخص ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن المعتدين على أراضي الدولة وعدم محاسبتهم، مشددًا على ضرورة القبض على المعتدين على أراضي الدولة.

ووجّه الرئيس السيسي، الشكر لمحافظة الاسكندرية وبنك مصر، بسبب تصالحهم على قطعة أرض كانت محل تقاض بينهما، دون أن يستكملا إجراءات التقاضي: "بغض النظر عن الحق لمين، ده بطالب بيه الحكومة وكل اللي بيسمعني في الدولة، التقاضي بين أجهزة الدولة ده يبقى آخر إجراء نوصله".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع "بشائر الخير 3"، أنّ العبء يعود على الدولة مرة أخرى، كونها تعوض المتضررين من المعتدين على أراضي الدولة: "يا ترى الناس اللي هتعتدي على أراضي الدولة مش خايفة، لأنه بيشوف إن خلاص خلصت، خد الأرض بناها وباع الشقق وخلصت".

وتابع: "ده مفروض كلنا منقبلهوش، لا مواطنين ولا مسؤولين ولا الحكومة، مش ممكن أبدًا نسمح لحد يعتدي على أراضي الدولة ويطلع ورق مش مظبوط ويتصور إنه لما يتعرض علينا إحنا هنسكت، لا مش هنسكت لازم الحق هيرجع لأصحابه، وبطالب وزارة الداخلية بكده، طول ما المواطن يعمل الإجراء ميتمش القبض عليه الكلام ده هيزيد، فالموضوع ده ميحصلش تاني".

وواصل: "اللي يعمل غلطة لازم يتقبض عليه، وإذا كان الموضوع محتاج تعديل في التشريعات نعدل".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.