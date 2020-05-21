السيسي: هو إحنا هنفضل نجري ورا العشوائيات باقي عمرنا ولا إيه؟

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ إجراءات مشددة ضد المعتدين على أراضي الدولة، مؤكدا أنّ مصر دولة قانون ويجب على الجميع احترام القانون: "لو فيه 10 آلاف مخالفة يبقى المفروض عندي 10 آلاف إنسان مقبوض عليه، بقولها ولازم كل مصر تسمعني، لو فيه 10 آلاف مخالفة يبقى لازم يكون فيه 10 آلاف إنسان مقبوض عليه ويتحولوا للنيابة".

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه مشروع "بشائر الخير 3": "مينفعش نسكت على الموضوع ده أبدًا، هو إحنا هنفضل نجري ورا العشوائيات باقي عمرنا ولا إيه؟، ولازم الموضوع ده نقف عنده وناخد عليه خط ونبدأ من جديد".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.