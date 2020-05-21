السيسي لمدبولي: هتدفع تمن 2000 بيت لتطوير النوبارية.. والأخير: حاضر

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتطوير ترعة النوبارية وتبطينها وجعلها مجرى مائي حضاري، وتحويلها إلى منطقة لوجستية في صالح ميناء الإسكندرية.

وقاطعه الرئيس السيسي، قائلًا: "لو انت عاوز تشيل المباني بنجع إسو ونجع الألومنيوم أي 2000 وحدة، هتدفع التمن؟".

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع بشاير الخير 3 في محافظة الإسكندرية: "حاضر يا أفندم، أنا جاهز، في إطار تطوير ميناء الإسكندرية، لأنه ميناء مخنوق".

ليقاطعه الرئيس مرة أخرى، لكنه وجّه حديثه للدكتور مصطفى مدبولي وقال له: "هتدفع تمنهم يا دولة الرئيس؟"، ليرد قائلًا: "أيوه هدفع تمنهم يا أفندم".

وأردف: "هنسكّن الناس ونخلي المنطقة دي، ونبطن الترعة بحيث إنها تبقى محور حركة مستقر ورئيس الوزراء متفق معي".