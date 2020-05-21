السيسي للمسؤولين: انزلوا على الأرض وشوفوا ينفع نستمر في مخالفات البناء

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن استياءه الشديد بسبب انتشار مخالفات البناء، خلال الحديث عن تطوير ترعة النوبارية.

وقال السيسي خلال افتتاح مشروع بشائر الخير 3 في الإسكندرية: "من فضلكم يا مصريين، وليس يا أهل إسكندرية، ده حال 50% من مبانينا ومساكن مصر، ده يجيب صحة كويسة ويطلع نشء كويس ولا لأ؟".

وأضاف: "عاوزكم تتوقفوا قدام ده، والناس اللي بتتحرك وحاسة إنها بتستفيد بإنها تبني بيت أو 2 وتبيعهم لناس بسطاء، ده أمر مش في مصلحتنا كلنا، ويتطلب من المحافظين والمسؤولين، التحرك".

وتابع: "من فضلكم مدير الأمن والمأمور وقائد المنطقة والمحافظ والمحليات والأحياء، انزل وامشي وشوف لو ينفع نستمر فيه ولا لأ".