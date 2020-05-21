"الأمر يعتمد على تصرفاتنا".. 5 رسائل من السيسي للمصريين لمكافحة كورونا

حرصت الدولة المصرية منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، على طمأنة المصريين ونقل الأمور المتعلقة بالوباء بشفافية، مع تقديم النصائح الوقائية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي اهتم بحماية المصريين من العدوى، وحرص على التأكيد في كل مناسبة على أهمية توخي الحذر.

واليوم، يفتتح السيسي مشروع الإسكان الاجتماعي والتطوير الحضاري، "بشاير الخير 3"، في الإسكندرية، ويعد استكمالاً لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2، بهدف توفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية، ووجه الرئيس خلال مؤتمر الافتتاح رسائل للمصريين لمواجهة كورونا، تستعرضها "الوطن" فيما يلي:

- يجب الحرص على التغذية الصحية السليمة وممارسة الرياضية وزيادة الوعي، من أجل التغلب على الأزمة الحالية.

- "اطمئنوا.. المنظومة تدار بشكل احترافي لإدارة الأزمة، وحجم الأسرة وغرف الرعاية المركزة والتنفس الصناعي نهيئها لقدرات المواجهة وتستخدم مع الأمراض الأخرى".

- تأهيل المستشفيات التي تجهز الآن في ضوء جاهزية الدولة لأزمة كورونا ليس للتعامل مع مرض كورونا فقط، ولكن الدولة تتعامل مع أزمة كورونا وباقي الأمراض.

- المعدلات المتنامية تطورا طبيعيا، وارد أن يقل أو يزيد، وذلك يعتمد على جدارة تصرفاتنا وكفاءتنا، لو انتبهنا وما أخدناش الموضوع باطمئنان وإزاي نحمي أنفسنا وجيرانا وأولادنا وحبايبنا من الممكن أن تنخفض معدلات الإصابة أكثر من المتوقع.

- يجب التخفيف من الضغط على الأطقم الطبية موجها التحية والتقدير للجيش الأبيض.