السيسي يشيد بـ"بشائر الخير 3": الدولة المحترمة بتعمل كده

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ عدد المخالفات الموجودة بترعة المحمودية، أمر خطير، متابعا: "شوفوا إحنا عاملين بشاير 3 ازاي، الدولة المحترمة اللي بتحترم شعبها بتعمل كده، لكن أي حاجة غير كده، عمارة 14 دور مش متمحرة، ومش متخططة ومفيهاش مرافق، والمواطن عاوز سكن".

وأضاف خلال افتتاح مشروع بشائر الخير 3 في محافظة الإسكندرية: "لازم يبقى في تنفيذ قانون، العمارة اللي اتسكنت مش هنعرف نعمل حاجة، يعني كأنه بيأذينا أذية كبيرة جدًا وإحنا قاعدين نتفرج عليه، انت من حقك كمواطن ترفض، يعني لو شارع عرضه معين، وفيه عمارة طولها 14 دور، ولا 10 أدوار، يشوف حجم الكثافة الموجود يسمح بتنفيذ القانون، أو القرار ده ولا لأ؟، إحنا هنطلع رخصة دورين واللي عاوز يبني أهلا وسهلًا، خلوا بالكم واعرفوا انتو مين".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.