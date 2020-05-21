كامل الوزير: نسعى لإضافة 70 فدانا لميناء الإسكندرية

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنّ مساحة ميناء الإسكندرية 8.4 كم مربع، ومساحة الأرض هناك 1.6 بنسبة 23% من إجمالي المساحة.

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع بشاير الخير 3 في محافظة الإسكندرية: "النسبة دي مقلوبة تماما لأن النسبة العالمية المفروض تبقى 200%، الميناء مخنوق تماما، لدرجة إننا قاعدين بنستغل أي حتة فاضية جوه الميناء عشان نعمل رصيف أو أرض، وبنتكلف تكلفة كبيرة".

وتابع: "لو عندي أرض أكبر وأوسع مش هلجأ للحلول دي، واشترينا حوالي 44 فدان عشان نوسع ميناء الإسكندرية من بعض شركات القطاع العام والشركات الخاصة، وبننسق مع شركات القطاع العام، خاصة النقل البحري والبري لشراء هذه القطع، عشان نوصل ميناء الإسكندرية حتى طريق المكس الرئيسي ونكون أضفنا له في حدود 70 فدان".

وأردف: " في تعديات على أراضي هيئة السلامة البحرية التابعة لوزارة النقل، في هذه المنطقة، وأراضي هيئة السلامة البحرية التابعة للقوات المسلحة، الخاصة بالدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والمطارات، المفروض تبقى فيها فنارات ترشد السفن في البحر، المفروض يبقى لها نطاق تأمين ولا يتعارض مع رؤية الفنارات من السفن القادمة من البحر".