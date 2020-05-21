السيسي: الأرض اللي عليها مخالفة تتحط في البلاك ليست ويتقبض على صاحبها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه وجد في المحمودية 35 مسجدا على حرم الترعة، وعند إزالة المساجد غضب بعض الناس، قائلين: "بتشيلوا جوامع ربنا إزاي، أنا بقولهم بقى وانت ازاي تحط جوامع ربنا على حاجة مش بتاعتك، ربنا الغني عنك وعن أرضك"، موضحًا أنّه بنى كنائس ومساجد للمواطنين من أجل أداء فرائضهم.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع "بشائر الخير 3": "لازم ننتبه كمسؤولين، امشي وعينك على حاجتك وعلى بلدك وقول لنفسك هل ترضى بلدي تبقى كده وتسكت"، موضحًا أنّه "يجب أن تكون إزالة العقارات المخالفة حتى سطح الأرض، وقطعة الأرض المخالفة بعد الإزالة تتحط في البلاك ليست، أيوة تتحط في قائمة سوداء وميطلعش لها ترخيص أبدا".

وتابع: "اللي عمل المخالفة دي ميتسابش، يعني لو محافظ قالي عملنا 1973 إزالة، لازم يقولي بعدها قبضنا على 1973 شخص، ده هيبقى عبء على وزارة الداخلية في الأول، بس لأن الناس مش متعودة على ده منهم، بس في حالة الردع وبقوة الناس هتتعود والمخالفات هتقل".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.