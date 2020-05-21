السيسي يوجّه بوقف البناء والتراخيص في القاهرة والجيزة والإسكندرية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه يجب العمل على توفير مساكن مناسبة بتخطيط جيدة لكتلة كبيرة من المواطنين، لتفادي المناطق العشوائية والمخالفات في البناء، متابعا: "لحد ما الموضوع ده يخلص والدنيا تستقر والأزمة تنهي تمامًا، أنا بقول لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عدا المشاريع القومية في المدن، القاهرة والإسكندرية والجيزة، يتم وقف البناء فيها بس مش بس التراخيص".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" في محافظة الإسكندرية: "مش بس وقف تراخيص، طب ما نفرض أن واحد معاه تراخيص بناء بس بدل ما يبني 4 أدوار بنى 10 أدوار، إحنا مش هنهمل حاجة، دي بلدنا جوه عنينا، على عنينا لينا كلنا كمسوؤلين، البلد في مواجهة مع مستقبلها، والمواجهة مع المستقبل عاوزه الجدية والإخلاص".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.