السيسي للمسؤولين: انزلوا الشارع شوفوا المخالفات.. هتلاقوا العجب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه من الضروري وجود تخطيط مركزي للقطع التي يُصدر لها ترخيص بناء، وعدم إصدار الرخصة إلا بعد الموافقة على الاشتراطات الخاصة بالتخطيط المركزي: "مثلا نقول للمواطن أدي قطعة الأرض وأدي التخطيط بتاعها وأدخل شيلها من الأول للآخر، ونعمل تصور بعدد الأدوار وعدد الشقق، وتنفيذ المواطن تشرف عليه الجامعات والمكاتب الاستشارية".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع "بشائر الخير 3": "لا يمكن طرح القطع إلا إذا كان فيه عقد ملزم، عدد الأدوار والمساحات وحرم الطريق"، معلقًا على إحدى صور الإزالات في الإسكندرية: "طب والنبي قولولي الناس كانت هتركن عربياتها فين، حتى لو العقارات دي مش مخالفة، كانت هتركن فين، ولا الدولة كمان مطالبة تعمل مكان يركنوا فيه عربياتهم".

وتابع: "أنا كدولة ومسؤول دوري ينتهي عند التخطيط لبناء عقار جيد يُتيح من خلاله توفير مكان يركن فيه عربيته، بقول للمسؤولين والمحافظين، لو سمحتوا اتحركوا وامشوا وسط الناس ووسط البلد هتلاقوا العجايب، أنا بمشي ألاقي جراجات مقفولة، الجراجات تشتغل، بقول للمحافظ اعرف انت مين، ومدير الأمن اعرف انت مين، ومدير القسم اعرف انت مين، إنت مش مهمتك بس تمسك مجرم أو إرهابي، لا مهمتك تمنع فاسد يفسد في الأرض".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.