السيسي يوجه بإنشاء كورنيش على بحيرة مريوط

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء كورنيش على بحيرة مريوط، وذلك خلال تفقده أعمال إنشائها، اليوم الخميس.

وقال السيسي: "عاوزين نعمل كورنيش للناس اللي هنا".

وقال كامل الوزير وزير النقل: "أنا مش مع إني أعمل المباني هنا، يا إما أعمل توسعة الطريق أو متنفس للناس هنا، معملش عمارات تانية زيادة هنا".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "ممكن يبقى أفضل عشان نمنع فكرة الصيادين اللي كل شوية بيدخلوا، إن جزء من الطريق يبقى الناحية التانية، عشان ميقرش يكسر المصرف وينزل على البحيرة".

وأشار اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أن محافظة الإسكندرية بدأت تجني ثمار تطهير البحيرة: "نوعية السمك اتغيرت".