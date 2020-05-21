السيسي يوجه بالاهتمام ببحيرة مريوط: كأن عندنا 20 ألف فدان حوض سمك

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجّها حديثه إلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خلال تفقد أعمال تطوير بحيرة مريوط، قائلا: "انت النهاردة بتتكلم عن 20 ألف فدان، كأنك عامل 20 ألف فدان حوض سمك، وده محتاج رعاية شديدة جدا إنك تحافظ على كفاءة الميّة الموجودة عشان الحالة المائية اللي فيها تبقى كويسة لإسكندرية".

وأشار اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أنّ محافظة الإسكندرية بدأت جني ثمار تطهير البحيرة: "نوعية السمك اتغيرت".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.