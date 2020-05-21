الأطباء: 15 شهيدا وأكثر من 300 إصابة بكورونا بين صفوفنا

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إنّ عدد شهداء الأطباء الذين ارتقوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وصل عددهم إلى 15 شهيدا، وأكثر من 300 إصابة، مؤكدا أنّ تلك الأرقام نتيجة للتواصل مع النقابات الفرعية فقط دون إفادات رسمية من وزارة الصحة.

وطالب الطاهر، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقدته النقابة قبل قليل، بتوفير مستلزمات الوقاية للفرق الطبية بالمنشآت الطبية، وتقسيم المستشفى للأماكن التي فيها تلوث عال وأخرى أقل، وتمييزهما باللونين الأحمر والأخضر، إضافة إلى تدريب الأطباء على هذا الأمر، حتى لا يفاجأ الأطباء بدخول الحالات عليهم دون تأهيلهم كما حدث في مستشفى منشية البكرى، ما أدى إلى ارتباك شديد.

ودعا إلى ضرورة عمل مسحات للفرق الطبية، خاصة للمخالطين دون ارتداء الواقيات المناسبة، قائلا:"من المصلحة التوسع في الكشف وعمل مسحات للفرق الطبية على وجه الخصوص، لأنها تتعامل مع المواطنين بشكل مباشر حتى لا تتحول من معالج لمصدر لنقل العدوى".