صيادلة القاهرة تطالب المهن الطبية بتوفير تحاليل الكشف عن كورونا

قال الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، إنّه خاطب الدكتور حسین خيري رئيس اتحاد المهن الطبية، لسرعة إدراج التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا على قائمة التعاقد بمشروع العلاج، لأعضاء المهن الطبية، بعد تلقي النقابة مطالب عديدة من صيادلة مخالطين لحالات إيجابية بفيروس كورونا، سواء زوجاتهم أو آبائهم أو أمهاتهم، وشعورهم بقلق على ذويهم لعدم توافر اختبار الفيروس كوفيد 19، إلا في المستشفيات الحكومية.

وأشار الشيخ في خطابه، إلى أنّ مستشفى قصر العيني، أعلن اليوم توافر التحاليل بـ2500 جنيه، مطالبا بسرعة إدراج التحاليل على قائمة التعاقد بمشروع العلاج لأعضاء المهن الطبية من واقع تواجدهم بالصفوف الأولى في مجابهة فيروس كورونا، وبالتالي فهم أكثر الفئات اختلاطا لمصابي الفيروس اختلاط مباشر.

واقترح الشيخ، أن يكون الاستفادة من التحاليل متاحا بشكل استثنائي لأعضاء المهن الطبية، سواء كانوا مشتركين بالمشروع أو من غير المشتركين، كما طالب بسرعة التعاقد مع أحد الفنادق بمحيط القاهرة الكبرى أو على الأقل تجهيز مكان لائق لعزل الحالات الإيجابية التي لا تحتاج لرعاية طبية، موضحا: اليوم تألمنا كثيرا لوفاة عدد من الصيادلة نتيجة التاخير أو عدم إیجاد مكان لاستقبال الحالات".

ودعا إلى سرعة التحرك الفوري والسريع، لحماية أعضاء المهن الطبية رجال الصف الأول، فهو العائد الحقيقي لهم، وله أولوية مطلقة عن العوائد المادية الناتجة عن وجود مدخرات الاتحاد بالبنوك.