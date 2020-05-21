والد الشهيد مؤمن بطل معركة البرث: هتابع حلقة استشهاده.. فخور بيه

ابتسامة جميلة ترتسم على وجه رغم الدموع، مشاعر متباينة تنتابه حينما يرى بطولة نجله الشهيد تتجسد في أحداث مسلسل "الاختيار"، هكذا هو حال والد الشهيد "مؤمن" أحد أبطال الكتيبة 103 صاعقة، في كل حلقة يتابع فيها دور الفنان ميدو فايد الذي يؤدي دور البطل مجند "مؤمن رزق أبو اليزيد".

على مدار 27 حلقة، تابع "رزق" بشغف بالغ مسلسل "الاختيار"، حيث شاهد كل حلقة نحوا 4 مرات، ما دفعه للاشتراك في خدمة الإنترنت لمشاهدة بطولات الجيش والشرطة المصرية.

في كل مرة يكسو الحزن وجه حينما يفكر في يد الغدر التي اختطفت نجله، ثم تأتي الفرحة بمجرد ظهور الفنان الشاب ميدو فايد الذي يجسد شخصية البطل مجند مؤمن ابن محافظة سوهاج مركز أخميم، أحد أبطال الكتيبة 103 صاعقة، من رجال الشهيد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، الذين نالوا الشهادة بحادث كمين البرث 7/7/2017.

رغم صعوبة حلقة اليوم الثامنة والعشرين التي يستشهد فيها أبطال كمين البرث وتحذير صناع العمل أهالي الضحايا من مشاهدتها، إلا أن رزق، قرر مشاهدتها دون خوف، وفقا لحديثه لـ"الوطن"، مضيفا أنه سيشاهده مع زوجته وأبنائه جميعهم، مساء اليوم، حتى يعايشوا لحظة استشهاد "مؤمن".

"احنا استودعناه عند ربنا وفخورين بيه وأنه من شهداء الوطن"، بهذه الكلمات عبر والد الشهيد مؤمن عن فخره باستشهاد نجله، وخاصة بعد قصاص الجيش لهم بعدها وتنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي الذي أشفى غليله وأسعد جميع أفراد الأسرة.

كما أبدى إعجابه الشديد بمسلسل الاختيار، حيث اعتبره علامة مميزة في الدراما ونموذجا يحتذى به، لتسليطه الضوء عن قرب على العديد من الشهداء خاصة الشباب الذين ودعوا الحياة مبكرا، فضلا عن تنفيذه باخترافية بالغة.