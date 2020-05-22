نعيم يطلب سارة للزواج في الحلقة 28 من مسلسل حب عمري

يقابل عيسى (هيثم شاكر) الكهربائي الذي تعرف عليه من قبل أمام النيابة، ويتفق معه على تغيير أقواله أمام المحكمة التي قررت محاكمة شريف (محمد سليمان) بتهمة ياسر (محمد عادل) مقابل مبلغ من المال، في الحلقة 28 من مسلسل حب عمري.

ملخص الحلقة 28 من مسلسل حب عمري

تذهب مريم (هاجر الشرنوبي) إلى شقة داليا (ديانا هشام) لتخبرها بأن وسيم (تامر فرج) لا يحبها وإنما سيبقى معها لحين إتمامها فترة الحمل والولادة وسينفصل عنها.

يشتعل الصراع بين سارة (سهر الصايغ) ورانيا (منة فضالي) على حب عيسى، وتتشاجر الاثنتان معه بسبب اقتناع كل منهما بأنه يضحك عليها ويحب الأخرى، إلا أنه يصر على حب رانيا التي لم تقتنع بذلك.

تذهب سارة للمكوث في شقة والدتها (حنان سليمان)، والتي أخبرتها بأنها عادت للمنزل لتكون بجوار عيسى إلا أنها أخبرتها بأن نعيم (أحمد كرارة) سيتقدم لها للزواج منها.

يكتشف عيسى أن صابر الكهربائي يقابل نعيم من ورائه، دون أن يدري أن الكهربائي يخفي أن متفق مع النيابة على مقابلته ومقابلة نعيم من أجل التوصل للقاتل الحقيقي.

وتتفق سارة مع نعيم على الزواج على أن يذهب لطلب يدها من والدته في أقرب وقت.

ويتلقى عيسى مكالمة هاتفية من رانيا تخبره بألا يذهب لمقابلة الكهربائي لأنه مراقب بناء على تحذير المحامي سالم (شريف أبو هميلة) لها، وذلك في حد ذاته إثبات بأنها تحبه.

يقابل نعيم عيسى أثناء ذهابه لمقابلة فاطمة والدة سارة، ليطلب يدها منها وإتمام الزواج سريعا، وأثناء جلوسه مع فاطمة تخبره بأن سارة تحب عيسى ولذلك هي لن تتزوجه وأنها عملت معه وطلبت منه التقدم لزواجها للعند في عيسى.

مسلسل حب عمري

المسلسل قصة وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر، منة فضالي، حمادة بركات، حنان سليمان، سهر الصايغ، وسامح الصريطي، ويدور حول قصة حب تجمع شابا وفتاة لكنها تمر بالكثير من العراقيل والمصاعب.

موعد عرض حب عمري

يعرض المسلسل على قناة "روتانا دراما"، يوميا في الساعة الخامسة مساء.