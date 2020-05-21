المصريون ينتظرون ملحمة البرث في الاختيار.. ليلة بطولة منسي والكتيبة 103

يعظمون شهداءهم وشغفت قلوبهم بحب الطاهرين، تبكي الأفئدة وتهتز الأعين، يتراص المصريون لمشاهدة ملحمة كان "الاختيار" وصفها الأدق، فاختاروا طريق الله والوطن، سارعوا للقاء الله في سبيل الدفاع عن بلادهم التي لا يعرفون غيرها سبيلا وموطنا.

الحلقة 28 من مسلسل الاختيار

الحلقة 28 من مسلسل الاختيار تجسد واقعة كمين مربع البرث، تلك العملية التي وقعت في الرابعة فجرا من 7 يوليو 2017، بدخول إحدى السيارات الملغومة لمربع الكمين، ليتمكن أبطال الكتيبة 103 من التعامل معها، ثم دفع التكفريين بسيارات أخرى محملة بالمتفجرات والأسلحة والإرهابيين، ليتصدى لها الشهيد أحمد منسي قائد الكتيبة ورجاله بقوة وبسالة منقطعة النظير، قبل أن يتحرك لمساعدتهم من الناحية الأخرى النقيب خالد مغربي؛ لدعم رفقائه بسيناء، وينضم لصفحة الشهداء البيضاء أيضا.

استهدف الإرهابيون ذلك المربع لاعتباره نقطة أمنية مهمة، التي تمثل عائقًا أمام تسلل الإرهابيين، كون منطقة البرث مهمة بالنسبة لهم، وفشلت جميع المحاولات السابقة لاستهدافه، لاعتباره أيضا مركزا لقبيلة الترابين، وله أهمية لوجستية وأمنية، ومن النقاط التي تربط بين وسط سيناء من جهة ورفح والشيخ زويد من جهة أخرى.

أسفرت العملية عن استشهاد وإصابة 26 من أبطال القوات المسلحة.

قرار وطني.. هكذا وصف المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإذاعة حلقة اليوم بدون فواصل إعلانية، والتي تشهد تجسيد المعركة واستشهاد الأبطال، ودفع المصريين للتجمع حول الملحمة الوطنية.

مسلسل الاختيار من بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويجسد قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي.