"كيس بلاستيك بداخله نصف مليون جنيه".. تفاصيل ضبط تشكيل عصابي بالعجوزة

باشرت النيابة العامة التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في سرقة وقائع متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، وذلك بعد ضبط المتهمين عقب ارتكابهم واقعة سرقة "كيس بلاستيكي" بداخله "نصف مليون جنيه"، من محاسب أثناء قيامه بتغذية ماكينات الصرف الآلي بميدان سفنكس بمنطقة العجوزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد اول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة العجوزة، بلاغا محاسب بفرع أحد البنوك كائن بدائرة القسم، عامل خدمات بذات البنك") أنهما عقب استلامهما مبلغا ماليا قدره (550 ألف جنيه ) من البنك عملهما ووضعه داخل كيس بلاستيكي لتغذية ماكينات الصرف الآلي وحال توجههما لفرع أحد البنوك بميدان سفنكس بدائرة القسم فوجئا بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية بخطف الكيس منهما وبداخله المبلغ المالي وهربا.

بمجرد تلقى البلاغ، انتقل فريق من المباحث تحت قيادة العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعى مفتش مباحث وسط الجيزة، والرائد مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة، وبدأت القوات فى فحص البلاغ، وكاميرات المراقبة وتتبع خط هروب المتهمين، وتبين من خلال الفحص والتحري ومناقشة الشهود والمشتبه فيهم والخارجين حديثا من السجون، أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا يضم 4 متمهين– لهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بمنطقة العمرانية.

وتم استئذان النيابة العامة، وانطلقت مأمورية من المباحث تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد عمرو البرعى مفتش مباحث وسط الجيزة، إلى مكان اقامة المتهمين، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (مبلغ 301 ألف جنيه - سيارة ملاكي).

وجاء فى محضر الشرطة أن المتهمين اعترفوا بتفاصيل الواقعة واقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام (2) دراجة نارية، وأقروا بقيام أحدهم بخطف الحقيبة من المُبلغين وفر هاربًا وبرفقته آخر بالدراجة النارية قيادته، بينما كان المتهمان الآخران يستقلان دراجة نارية أخرى لمراقبة وتأمين الطريق لهما، واقتسامهم المبلغ المالي فيما بينهم، كما أقروا بأن المبالغ المالية والسيارة المضبوطة بحوزتهم من متحصلات السرقة وإنفاق باقي المبلغ، وتم بإرشادهم ضبط 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية "المستخدمتان في ارتكاب الواقعة".

وتم التحفظ على المتهمين، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.