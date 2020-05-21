"واتش إت" تعرض الحلقة 28 من "الاختيار" مجانا

أعلنت منصة "واتش إت" المدفوعة مقدمًا، أن الحلقة رقم 28 من مسلسل "الاختيار" سيتم اتاحتها للمشاهدة مجانًا، وذلك من خلال الدخول على الموقع www.watchit.com .

ويتم ذلك بدون استخدام التطبيق علي أي جهاز سواء محمول أو سطحي أو جهاز تلفزيون، أي أنه لابد من خلال الموقع، وباستخدام أي متصفح للإنترنت.

ويأتي هذا التحرك كجزء من الدور المجتمعي الذي تلعبه المتحدة للخدمات الاعلامية مالكة المنصة.

ويبدأ عرض هذه الحلقة الاستثنائية فور انتهاء عرضها على قناة "أون"، ويستمر عرضها مجانًا حتى مغرب آخر أيام شهر رمضان الكريم.