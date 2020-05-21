وزير خارجية اليابان يشيد بدور "العربي" في تعميق العلاقات مع مصر

استقبل المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ماساكي نوكي سفير اليابان بالقاهرة، للتباحث حول سبل زيادة فرص التعاون التجاري وتعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان.

وفي بداية اللقاء، نقل "ماساكي" رساله وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيغي للمهندس إبراهيم العربي، والتي يشيد فيها بالدور الذي يقوم به "العربي" في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان خلال رئاسته لمجلس الأعمال المصري الياباني، ونجاحه على مدار عقود في إقامة شراكات تجارية متميزه من خلال مجموعة العربي- مع كيانات يابانية كبرى مثل "توشيبا" و"شارب" و"سوني"، إضافة الى دوره المهم في الترويج لثقافة العمل المؤسسية اليابانية، ونقله أساليب الإدارة والتصنيع بالجودة والتكنولوجيا اليابانية المتطورة، والتي يتم تدريسها في مدراس التعليم الفني التابعة لمجموعة العربي.

ومن جانبه أعرب المهندس إبراهيم العربي عن اعتزازه وسعادته بهذا التقدير، مؤكدًا حرصه على الاستمرار في دوره كهمزة وصل بين مجتمع الأعمال في مصر واليابان.

وشدد "العربي" على استعداده لبذل مزيد من الجهد، لتطوير مناخ الأعمال والاستثمار بين الشركات اليابانية والمصرية، فيما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.