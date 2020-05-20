تطهير مقار "العربي" و"ايجيبت فودز" في المنوفية.. وإجازة لموظفيها

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا مع مستثمري مجموعة "العربي" ومصانع "ايجيبت فودز" بالمنطقة الصناعية بقويسنا لمناقشة جميع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لموجهة فيروس كورونا المستجد.

وجرى الاتفاق على منح العاملين بهذه الشركات، إجازة اعتبارا من السبت الموافق 23/5/2020 وحتى الجمعة 30/5/2020م، لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشي فيروس كورونا.

كما ناشد اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، العاملين بالشركات الالتزام بالعزل المنزلي وتنفيذ قرار حظر التجوال للحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار الفيروس.