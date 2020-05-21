شاهدة على بطولات شهدائنا.. البرث معقل "الترابين"

في جنوب رفح، بالقرب من المنطقة الحدودية بين رفح والشيخ زويد، في منتصف الصحراء تستقر قرية "البرث"، التي شهد ترابها بطولات شهداء الجيش في تصديهم للهجوم الذي شنه الإرهابيون على كمين "مربع البرث"، والذي يراه اليوم مشاهدو مسلسل الاختيار الذي يجسد حياة الشهيد أحمد صابر منسي.

"ملحمة البرث"، التي استشهد وإصيب فيها 26 من أبطال القوات المسلحة ومقتل 40 تكفيريا وتدمير 6 عربات، أحداث شهد عليها تراب البرث الذي قدسه دماء الشهداء وأطفأ نار غضبه انتقامهم من الإرهابيين.

منطقة البرث

تقع قرية البرث جغرافيا في جنوب رفح، بالقرب من المنطقة الحدودية بين رفح والشيخ زويد، وهي بذلك تقع ضمن نطاق المنطقة "ج" في اتفاقية كامب ديفد بين مصر وإسرائيل.

وتعد البرث معقلًا لقبيلة الترابين، التي أعلنت في وقت سابق حربها على تنظيم "ولاية سيناء"، وأدت معارك نشبت بينهم إلى مقتل القيادي البارز في القبيلة، سالم لافي.

في مايو 2015، أعلنت مجموعات مسلحة من قبيلة الترابين، أنها قبضت على ملثمين استقلوا سيارة دفع رباعي في مربع البرث، وسلموهم إلى القوات المسلحة لاتخاذ اللازم، بحسب بي بي سي.

مربع البرث كان شاهدًا على اجتماعات لقبيلة الترابين، للنظر في أمر مواجهة التنظيمات "بيت المقدس"، ففي أبريل 2015، عقدت القبيلة اجتماعًا عامًا للرد على ما وصفوه بغدر عصابة "داعش" الإرهابية المجرمة، حسبما أعلن أحد شيوخ القبيلة موسى الدلح.

تبرز أهمية مربع البرث من الناحيتين اللوجستية والأمنية، في أنه يعد من النقاط التي تربط بين وسط سيناء من جهة ورفح والشيخ زويد من جهة أخرى.

واشتهرت قرية البرث قبل الأحداث بسوق تجاري ضخم لبيع جميع الأغراض.