27 محافظة و17 دولة تبحث عن الاختيار قبل عرض معركة البرث

تصاعدت عمليات البحث على محرك "جوجل" عن مسلسل الاختيار مع اقتراب موعد عرض الحلقة 28، والتي تعرض أحدث ملحمة كمين البرث، التي أصيب واستشهد خلالها 26 من أبطال القوات المسلحة البواسل، خلال تصديهم بقيادة الشهيد أحمد منسي لهجوم إرهابي على كمين قيادة الكتيبة 103 صاعقة في منطقة مربع البرث، جنوب رفح، بسيارات ملغومة وعربات دفع رباعي.

وخلال الساعات الأربع الأخيرة، تصاعدت عمليات البحث وشملت جميع محافظات مصر، حيث كانت نسبة البحث بين عدد السكان في شمال سيناء هي الأولى بين المحافظات، وهي مفارقة تعكس مدى الوعي الذي أحدثه المسلسل في المحافظة التي شهدت المعركة قبل نحو 3 أعوام.

لم تتوقف عمليات البحث في مصر فقط، بل امتدت لتشمل 17 دولة، حيث احتلت الكويت المركز الثاني بعد مصر، تليها السعودية وليبيا وقطر أيضا، وفي نهاية القائمة ظهرت إسرائيل ضمن الدول التي تبحث عن المسلسل قبل عرض الحلقة.

وقرّرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، أمس، الأربعاء، إذاعة حلقة اليوم من مسلسل "الاختيار" دون إعلانات. وقال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم المتحدة إن القرار جاء نزولًا على رغبة متابعي هذه الدراما الوطنية الاستثنائية وتحديدا الحلقة 28، والتي ينتظرها احداثها الجميع، ولذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة".

ويذاع المسلسل على قناة "أون" في التاسعة مساء، وهو أحد الأعمال التي أنتجتها المتحدة في خدمة القضايا الوطنية المصرية، وإيمانا بأهمية دور القوى الناعمة ويحقق مشاهدات قياسية غير مسبوقة.