تامر السيد بعد مشاركته في "الاختيار": شكرا بيتر ميمي على ثقتك فيا

نشر الفنان تامر مجدي صورًا له من مشاركته بمسلسل "الاختيار" وكواليس تصوير المسلسل، عبر حسابه الخاص بموقع "فيس بوك".

ويجسد الفنان تامر مجدي شخصية الشهيد علي السيد خلال أحداث المسلسل، وكتب "مجدي" رسالة وجهها للمخرج بيتر ميمي تعليقًا على الصور قائلًا: " دكتور بيتر ميمي، شكرًا لحضرتك جدًا على ثقتك فيا.. وانا من غير توجيهاتك ووقفتك جنبي مكنتش هقدر اعمل علي علي زي ما ظهر للناس كده.. بحبك جدًا يا دكتور".

يذكر أن مسلسل الاختيار، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي استشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.