"الشاذلي": اتدربت كتير علشان أقدر أعمل شبه اللي كان بيعمله الشهيد ماسة

"ماسة وقلبه ماسة"، هكذا يتم وصف الشهيد البطل الرقيب محمد السيد إسماعيل رمضان الشهير بـ"ماسة"، أحد أبطال الكتيبة 103 صاعقة، وأحد شهداء حادث كمين البرث، وكان ممن رافقوا قائدهم الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي لجنات الخلد والنعيم يوم 7/7/2017، وجسد دور الشهيد ماسة في مسلسل الاختيار الفنان الشاب أحمد الشاذلي، الذي روى لـ"الوطن" في تصريحات خاصة كواليس دوره.

اتواصلت مع والد الشهيد ماسة وعرفت كل تفاصيل حياته

وأوضح الشاذلي أنه تم ترشيحه لدور الشهيد البطل ماسة من القائمين على المسلسل وبموافقة المخرج بيتر ميمي، مؤكدا على أن تجسيد شخصية حقيقية ليس بالأمر الهين، وخصوصا أن هذه الشخصية شخصية شهيد يصبح الأمر صعوبته نفسيه أكثر.

وأشار الشاذلي إلى أن الدكتور بيتر ميمي كان يتابع لحظة بلحظة مع الفنانين الشباب، ممن يجسدون أدوار الشهداء ويعطيهم توجيهات وإرشادات لإخراج المشاهد كما ينبغي، إضافة لحضور عدد من أبطال ملحمة البرث ممن كُتب لهم النجاة التصوير والكواليس بالإضافة لعدد من قوات الدعم، مما سهل تجسيد الواقعة كما حدثت وفقا لرواية الأشخاص الناجين من الحادث.

وكشف الشاذلي أنه كان على علم بكل كبيرة وصغيرة عن الشهيد "ماسة"، "حياته وضحكته وأسلوبه ومكانه في الحادثة وبطولته، ومعاملته مع العساكر وكمان وصت لأهله واتكلمت مع والده كتير عن تفاصيل حياة الشهيد ماسة وحياته في بيته".

أحمد الشاذلي: حسينا بالشهداء وبتعبهم

وأكد الشاذلي على أن أبطال ملحمة البرث هم أبطال حقيقيون واستشهدوا فداء للشعب وكي نعيش في أمان، ومجرد تجسيد أدوارهم فقط كان مرهقا وشاق بدنيا بالإضافة للإرهاق النفسي، "ربنا يدي الصحة للي مكملين ويرحم اللي استشهدوا هما بدنيا لازم يكونوا على قدر عالي وخصوصا أبطال الصاعقة، واتدربنا كتير جدا علشان نقدر نعمل شبه اللي هما كانوا بيعملوه بس.. ربنا مديهم قوة في ليقاتهم وجسمهم.. الفست المضاد للرصاص والخوذة والبيادة دول تقال جدا جدا وبيلبسو كل ده وبيعملو مداهمات بيه مع الصحراء الرملة والشمس.. حسينا بيهم وبتعبهم".

وأكد الشاذلي على أن مسلسل الاختيار ومشاركته به مختلف تماما عن أي مشاركات فنية أخرى له "الاختيار حاجة واللي عملته في مشواري الفني حاجة تانية.. على الرغم إنه مش أكبر دور ليا أعمله ولكن ده أول من نوعه يدخل البيوت بالشكل ده ويأثر في الناس بالقوة دي.. ولو كترنا من المسلسلات دي أبطالنا كتير أوي ومفيش مسلسلات هتلاحق عليهم.. وياريت كل سنة يكون في فيلم ومسلسل على الأقل يخلد أبطالنا لأن الفن بيعيش".

واستكمل الشاذلي: "حاسس إني بعمل حاجة مفيدة لمصر تشوفها الأجيال اللي جاية، وحاسس بفخر وشرف بمشاركتي بمسلسل زي الاختيار.. المسلسل ده هيخلي الناس تعرف قيمة بلدها وجيشها وتضحياتهم".

أمير كرارة اتدرب تدريبات صعبة أوي علشان دوره في الاختيار

وعن تجربة العمل مع المخرج بيتر ميمي قال الشاذلي إن "الاختيار" هي التجربة الأولى له في العمل مع المخرج بيتر ميمي ولكنه يعامل الجميع بشكل جيد جدا "أول تعامل بينا بيتعامل كويس أوي كإننا أصحاب من زمان وده مبيحصلش من المخرجين لازم يتعاملو أكتر من مرة مع بعض علشان المخرج يآخد على الممثل، ولكن من أول استقبال بيتر ميمي وإحنا بنتعامل مع بعض وهو بيهزر وبيضحك وفهمنا شغل بعض من أول مرة.. سن دكتور بيتر ميمي الصغير مساعد على ده.. سننا قريب من بعض هو شاب زينا والتفاهم بينا سهل وكان قريب مننا جدا خصوصا المسلسل كله شباب صغير وهو كان من سننا".

وعن الفنان أمير كرارة قال أحمد الشاذلي: "أستاذ أمير كرارة شخص في منتهى اللطافة ومكانش بيبطل هزار معانا والمشاهد اللي بينا وبينه كان بيكسر حاجز الجدية الزائدة لتلطيف الأجواء وكان بيجيب الضباط الحقيقيين ويسألهم مش أنتم كنتم بتهزروا مع بعض وتهزروا مع العساكر ولا ده ممنوع.. فكانوا بيقولو لأ بنهزر فقالنا أهو بيهزرو أهو فكوا بقى.. واتدرب تدريبات صعبة أوي علشان دوره ده في الاختيار".

أصعب مشهد ليا كان استشهاد ماسة

وتحدث الشاذلي عن المشاهد الصعبة التي واجهته في التصوير، قائلا: "أصعب مشاهد كانت مشاهد المداهمات والأكثر صعوبة مشهد الاستشهاد الخاص بالشهيد ماسة ومشاهد الهجوم على كمين البرث، خصوصا وأن المشهد تم بأسلحة حقيقية ولكن بذخيرة صوت وكان حوالينا نار وانفجارات في كل حتة وكان في واقعية كبيرة جدا وإحنا بنصور".

وأكد الشاذلي على أنه كان متأكدا من نجاح مسلسل الاختيار قبل عرضه "كنت بتمنى جدا اشتغل مع الأستاذ بيتر ميمي والأستاذ أمير كرارة، والثنائي دويتو كبير وناجح بالإضافة لمحتوى المسلسل نفسه والقصة، ومسلسل الاختيار حقق لي الأمنية التي بتمناها، بالإضافة لقوة مسلسل الاختيار وقوة المجهود الذي تم بذله في المسلسل وتصويره والإمكانيات التي أتيحت له".

واختتم الفنان أحمد الشاذلي حديثه: "فخور جدا جدا بالدور اللي عملته ومبسوط باللي عملته وإني أجسد دور الشهيد ماسة حاجة تشرف، وكنت بتمنى أخد دور في المسلسل من أول ماسمعت عنه.. المسلسل شيك وعالي ودخل بيوت مصر كلها ونجح لأنه كل عناصره ناجحة، ولو اتعرض عليا حاجة زي كدا تاني هقبل من غير تردد.. نفسي أوي مسلسلات كتيرة زي الاختيار لأنها بتفيد الناس أكتر وده الفن اللي بيعيش.. وده الفن اللي هيعلم الأجيال اللي طالعة عن أبطالهم ويزرع فيهم حب بلدهم وهعرف قيمة بلدهم".

الشهيد البطل الرقيب محمد السيد إسماعيل رمضان الشهير بـ"ماسة" ابن محافظة الغربية، وهو من مواليد 6 نوفمبر 1996، وتخرج من معهد ضباط الصف قبل عام واحد من الاستشهاد، وفور تخرجه تسلم خدمته بسيناء وقضى بها عاما ونال شرف أن يكون واحدا من "رجال منسي" إلى أن نال شرف الشهادة هو ورفاقه.

مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويجسد قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي.