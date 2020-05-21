أحمد السقا ينشر صورة من "الاختيار": هنموت رجالة زي ماعيشنا

نشر الفنان أحمد السقا صورة عبر حسابه الخاص بموقع "تويتر" من أحد مشاهد مسلسل "الاختيار"، التي تجسد بطولة رجال الجيش المصري في مواجهة الإرهابيين

وعلق "السقا" على الصورة قائلا: "هنعمل ايه يافندم ؟ هنموت رجاله زى ماعيشنا ياهرم".

يذكر أن مسلسل الاختيار، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي اُستشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.