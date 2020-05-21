بيتر ميمي يستعين بمشاهد حقيقية لتوثيق ملحمة البرث في "الاختيار"

استعان المخرج بيتر ميمي بمشاهد حقيقية لتوثيق الهجوم الإرهابي على كمين مربع البرث، وذلك خلال الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل "الاختيار"، والتي تناولت الهجوم الإرهابي على الكمين بشمال سيناء.

واستطاع المخرج باستخدام المونتاج، توثيق المشاهد الحقيقية بالتمثيلية، لإيصال الصورة وبطولة رجال قوات الصاعقة المصرية في مواجهة الإرهابيين بشكل حقيقي للجمهور.

يُذكر أن مسلسل "الاختيار"، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي استشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.