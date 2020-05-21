"تخيلوا الواقع".. أول تعليق من بيتر ميمي بعد الحلقة 28 من "الاختيار"

علق المخرج بيتر ميمي، مخرج مسلسل "الاختيار"، على ملحمة البرث التي عُرضت في حلقة اليوم من المسلسل وسط تفاعلات كبيرة من المصريين مع الحلقة، حيث تصدر اسم الملحمة موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر".

وغرد "ميمي" من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر" فور انتهاء الحلقة: "لك أن تتخيل الواقع... محدش عرف يدخل الكمين".

وعُرضت اليوم الحلقة الـ 28 من مسلسل "الاختيار" بطولة الفنان أمير كرارة،والتي شهدت استشهاد بطل الصاعقة أحمد المنسي خلال معركة البرث.

"الاختيار" بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.