أرملة منسي: ابني قال لي عايز اتفرج على التكفيريين وأخد بالثأر

أكدت منار سليم، أرملة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسى، أن القائمين على مسلسل الاختيار، أخبرونا أن حلقة اليوم ستكون قاسية.

وقالت سليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن القائمين على المسلسل في المونتاج كان لديهم حزن شديد، ولذلك أصدروا بيانًا يناشدون خلاله عائلات الشهداء بعدم متابعة حلقة اليوم.

وأوضحت أرملة منسي أن أسر الشهداء يريدون متابعة العمل لكى يشعرون بالفخر من تضحيات ذويهم التي قدموها في سبيل الحفاظ على الأرض.

وتابعت: "مش هيبكوا على كده لكن هيفتخروا بالشهداء.. إحنا عشنا الواقع وصابرين، ولا نقول إلا ما يرضى الله سبحانه وتعالى".

ولفتت زوجة الشهيد، إلى أن حمزة نجل البطل، كان متأثراً جداً اليوم: "قال لى عاوز أشوفهم فأنا قلت ليه مين أصدقاء بابا فقال لا أنا عاوز أشوف التكفيريين أو أطولهم.. وأخد الثأر.. كان دمه فاير ويا رب يكمل مسيرة والده هو واللي زيه".