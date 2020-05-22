الطقس اليوم الجمعة 22-5-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض من اليوم الجمعة، ويستمر الانخفاض حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتنكسر الموجة شديدة الحرارة التي شهدتها البلاد.

الطقس في مصر

وأوضح خبراء الأرصاد أنّ طقس الجمعة حار نهارا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد مثيرة للأتربة أما عن حالة الطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، طقس لطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد.

وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية 30% تقريبًا على فترات متقطعة من اليوم- أمطار خفيفة على جنوب الصعيد 30% على فترات من اليوم.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، تبوك والمدينة المنورة.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود نهارا طقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة