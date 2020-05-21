صلاح عبدالله: شهداء الوطن عاهدوا الله على حماية مصر وهذا كان الاختيار

نشر الفنان صلاح عبد الله تغريدة عبر حسابه الخاص بموقع "تويتر" بعد عرض الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل الاختيار والتي تناولت خلال أحداثها الهجوم الإرهابي على كمين البرث ونتج عنه استشهاد البطل أحمد المنسي.

وقال "صلاح" في تغريدته: "ولكنها دموعُ الفخرِ والتباهي بشهداءِ مصرَ وأبطالها الذين عاهدوا الله وتعاهدوا على حماية أرضها وشعبها بأرواحهم وقالوا على لسان شهيدها الشاعر الذي لم ولن ننساه نحنُ أمنُ مصرَ نحميها سوياً ونصدُ كيدَ الحاقدينَ.. وهذا كان الاختيار".

يذكر أن مسلسل الاختيار، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي استشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.