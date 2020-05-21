أرملة منسي: فخورة بصناع "الاختيار".. وكل يوم ازداد فخرا بأحمد والشهداء

أكدت منار سليم، أرملة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي، فخرها بما قدمها زوجها الشهيد في سبيل الوطن.

وقالت سليم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنها كل يوم تزداد فخر، بما قدمه زوجها البطل وكافة الشهداء الذين قدموا أرواحهم، في سبيل الدفاع عن تراب الوطن.

وأضافت: "كل يوم بزداد فخرى بأحمد وكل الشهداء.. بحس اني مكنتش عارفه حاجة عن تضحيات الشهداء".

وأوضحت "سليم" أن صناع عمل مسلسل "الاختيار" وكافة المشاركين به أبطال أيضًا، واستطاعوا أن يقدموا عملًا حاز على إعجاب المصريين بعدما وضح حجم التضحيات التي يقدمها الشهداء في سبيل الدفاع عن أرض الوطن: "أبطال المسلسل عاوز أقول لهم.. أنتم أبطال من نوع آخر.. قمتم بكل جهد مشكور ..محدش فيكم قصر ..أنا فخورة بصناع العمل".