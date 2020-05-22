تعرف على الرحلات الأخيرة للعالقين في الخارج قبل العيد

في إطار مواصلة جهود اللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين العالقين بالخارج إلى مصر، والمشكلة من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران، نرصد الرحلات الأخيرة للعالقين قبل عيد الفطر، وهي كالتالي:

* وصل الأسبوع الحالي إلى القاهرة 900 مواطن من العالقين في الإمارات على متن 3 رحلات استئثنائية

* وصل إلى مرسى علم 298 مواطنا من العالقين في السعودية على رحلة قادمة من جدة

* وصل إلى القاهرة 294 مواطن من العالقين في الإمارات على متن رحلة قادمة من أبوظبي

* استقبل ميناء سفاجا البحري 423 مواطنا

* وصل 600 مواطن من العالقين في الإمارات على رحلتين قادمتين من أبوظبي كل رحلة على متنها 300 راكب