مخرج مسلسل البرنس: شابوه محمد رمضان.. فاجأني بتمثيله

قال المخرج محمد سامي، إنه طلب من المشاركين في مسلسل البرنس قبل بداية التصوير بعدم أداء الدور بشكل تمثيلي ولكن بشكل حقيقي، "بجيب كاميرا مستخبية بصور أحداث حقيقية لبني آدمين وده اللي اشتغلنا عليه مشهد بمشهد وجملة بجملة إن إزاي يوصلوا للحقيقة عشان الناس كده صدقتهم، وهما كمان ممثلين عظماء كلهم ومكنتش اختارتهم لو هما مش كدة".

وأضاف "سامي" خلال لقاء ببرنامج " TRENDING"، المذاع على شاشة قناة mbc 4"، أنه تفاجأ بتمثيل محمد رمضان في المسلسل، متابعا: "أنا أقدر أفصلك عن الواقع الحياتي لمحمد رمضان وأنه يقدر يفصلك عن الواقع الحياتي اللي هو فيه وأنك تصدق للحظة إن الراجل اللي عنده أسطول من السيارات ودايما لابس كلة براندز تقدر في خلال كام يوم أنك تصدق إنه رضوان البسيط اللي واقف في الورشة بيعمل معجون، وتعيط عليه في السجن وتنتقم معاه لإخواته، إن إحنا قدرنا نفصلك عن الواقع ده فيبقى شابوه محمد رمضان".

وتمتلك قناة "DMC"، الحق الحصري لعرض مسلسل البرنس، بطولة محمد رمضان، وتعرض الحلقات الساعة 7:55 بعد الإفطار، وتأتي الإعادة الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، قبل السحور مباشرة.

مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، أحلام الجريتلي، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، وأحمد داش.