فتحي يهرب من رضوان ويكتشف خيانة حمادة.. مسلسل البرنس الحلقة 27

اشتعلت أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل البرنس، المذاع على قناة DMC طوال شهر رمضان، بعدما اكتشف فتحي أن كيلاني صبي الأسطى محمود خدعه، وأعطاه فتاة متسولة بدلا من مريم ابنة رضوان.

أحداث الحلقة 27 من مسلسل البرنس

بدأت أحداث الحلقة، عندما ذهب فتحي "أحمد زاهر" وياسر "محمد علاء"، ورأفت "محمد فهيم"، إلى السيدة التي تسرح الأطفال، ليفاجئ بوجود رضوان "محمد رمضان" وحمادة "محمد مهران"، ليُصدم من المفاجأة، ومن وجود الأخير، الذي يخبره أن رضوان هو من طلب منه العمل لديه.

ويدخل بعدها فتحي في مشاجرة مع رضوان، تنتهي بهروب الثلاثة، قبل أن ينتقم منهم رمضان، وذهب ياسر وفتحي ورأفت إلى المعلمة فدوة "روجينا"، حيث طلب منها زيادة عدد الرجال حول المنزل لتأمينه.

بعدها يذهب رضوان وحمادة، إلى منزل الأسطى محمود، ويشاهد ابنته، ويحزن لأنها بقيت بمفردها طوال تلك السنوات، ثم يتصل بعلا " نورا اللبنانية"، ويطلب منها الذهاب إلى أخيه عادل "أحمد داش"، وأخذه إلى منزلها، حتى يستطيع البقاء مع ابنته.

وفي نهاية الحلقة، اجتمع ياسر ورأفت وفتحي وعبدالمحسن، ليتحادثوا حول كيفية التعامل مع رضوان، بالإضافة إلى "ملعوب حمادة"، الذي يعرف الكثير من المعلومات عن تجارتهم للمخدرات.

موعد عرض مسلسل البرنس

تمتلك قناة "DMC"، الحق الحصري لعرض مسلسل البرنس، بطولة محمد رمضان، وتعرض الحلقات الساعة 7:55 بعد الإفطار، وتأتي الإعادة الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، قبل السحور مباشرة.

مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، وأحمد داش.